El Albinegro estiró la renovación de la Comisión Directiva

Como ya decidió de manera personal, él no será opción en esta compulsa, pero el deseo es encabezar la misión de alcanzar acuerdo para una nómina de unidad.

Así, el orden del día se resumió a cuestiones de formas, como aprobación de balances y un detallado estado de la situación por la convocatoria de acreedores que se transita desde hace más de 10 años.

Mientras tanto, en La Visera van terminando de quitar los rollos de sintético del campo de juego y la próxima semana iniciarán el levantamiento de la cinta asfáltica y todo el calcáreo.

La reinauguración estará a cargo del mismo Rapazzo Cesio, que en cuanto al fútbol no se ve apresurado por fechas dado que la Liga Confluencia ya confirmó que no habrá actividad hasta el próximo año y en el Federal A no se acumularon méritos deportivos para ser parte de los reducidos.

Igual, la dirigencia del Albinegro es parte de la mesa en que la categoría intenta encontrar la fecha para el retorno a las prácticas, con fuertes protocolos y apoyo económico para los testeos.