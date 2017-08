El abogado de los Montecino fue sobreseído por la Justicia

Luego de realizar durante un año tareas comunitarias, el ex abogado particular del clan narco Montecino, Juan Luis Vincenty, fue sobreseído definitivamente de la causa penal por la que se lo acusaba de ser cómplice de la familia cipoleña. El profesional junto a una ex empleada de la Justicia Federal habían sido procesados por supuestamente filtrar información sobre los procedimientos policiales preventivos. Sin embargo, a la hora del juicio, no fueron acusados. Mientras tanto, en los últimos días se confirmó la libertad condicional de otro de los integrantes de la banda, Jorge “Topo” Navarrete, quien cumplía una pena de 6 años de prisión.