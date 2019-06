Echaron a Nai Awada de Bendita y acusó a Any Ventura

“Entré en el verano en el programa como un reemplazo y Beto (Casella) hizo fuerza para que me quedara porque le gustaba mi participación. Ahí todo era color de rosa y la pasaba bárbaro. Hasta que me empezaron a llamar más seguido y desde entonces sentí que mi presencia molestaba. Sobre todo a las mujeres que me empezaron a hacer chistes y se ponían de acuerdo y al aire me hacían cargadas y no me dejaban hablar”, denunció Awada. Luego contó cómo fue su último día de trabajo. “El último día que estuve en el panel (el jueves) Any Ventura hizo un comentario muy agresivo y dijo algo así como ‘callen a la pendeja’”, explicó la joven.