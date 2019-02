El conductor del noticiero de Canal 9 le preguntó qué le diría a las personas que no creen en su denuncia. “Fui violada en reiteradas veces. ¿Hace falta que tenga que dar detalles? ¿Qué querés que me desmaye? ¿Qué querés que me largue a llorar? Ya me descompuse. A la víctima se la destroza acá. ¡¿Cómo no voy a llorar?! ¡Me violaron! ¡Me violaron! ¡Me violaron!”, gritó Natacha antes de abandonar el móvil.

