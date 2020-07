Durante la pandemia creció el número de adopciones de perros

A la fecha, son casi 30 los canes que han encontrado un hogar desde el inicio de la cuarentena. Se trata, en todos los casos, de perros adultos, puesto que en el predio de la Isla no hay posibilidad, por las condiciones del lugar, de albergar cachorros.

Además, los perros no se dan en adopción sin antes comprobarse una serie de condiciones, como la de que los hogares a dónde van cuenten con un patio cerrado, y de evaluarse las características de la familia que busca una mascota. Esto es muy importante, por cuanto un can hiperactivo, por ejemplo, no puede destinarse a adultos mayores que podrían tener alguna dificultad para su atención.

“La gente está muy sensible en estos tiempos de pandemia”, enfatizó Acosta, referente de la Agrupación Guardería Canina de la Isla Jordán, integrada por voluntarias y que desde hace casi cinco años viene poniendo el hombro para asegurar una mejor vida a las cientos de mascotas alojadas en la dependencia municipal.

Además de cipoleños, hasta algún neuquino se contactó con las proteccionistas para poder adoptar y pudo hacerlo. El trabajo solidario y desinteresado siempre logra trascender y llega al corazón de aquellos que buscan en la compañía de un perro.

“Los vecinos de Cipolletti siempre han sido muy solidarios con los animales. Es una ciudad animalista, donde la mayoría quiere a los perros y se compromete con su cuidado y protección”, enfatizó y puso de relieve la ayuda y contribución permanente que hace la comunidad, como para disponer de alimentos. “Ahora, tenemos 70 bolsas de alimento para los jordanes”, manifestó con alegría.