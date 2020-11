“Bueno, alguien lo hizo entrar en razón. No es poco. Está bueno que no quede impune semejante declaración. Nunca más”, tuiteó Pablo Duggan al ver el video donde Feinmann hace un descargo en relación a sus declaraciones.

La respuesta de Feinmann no tardó en llegar. "¡Qué nunca quede impune! Nunca más a quienes avalan la pedofilia”, disparó el presentador de televisión y radio al recordar que en 2018, cuando se desató el escándalo de los abusos sexuales a jugadores de las divisiones inferiores de Independiente y River, Duggan manifestó: "Gente de River me dijo: ‘hablamos con los chicos hoy, los chicos que supuestamente fueron abusados por la travesti, y nos dijeron: 'Nunca jamás sentimos que éramos abusados’. La ley es la ley. La ley dice que si el chico no se siente abusado, no hubo abuso”. Feinmann lo recordó con un viejo artículo periodístico.

Horas después, Pablo Duggan tuvo un nuevo cruce en Twitter, esta vez con Manuel Adorni. Todo comenzó cuando el economista se hizo eco de las declaraciones del Presidente Alberto Fernández, quien aseguró que le ofrecieron vacunarse pero "no le pareció justo hacerlo".

"Si el Presidente de la Nación no se anima a darse la vacuna estamos complicados...", ironizó Adorni a lo ue Duggan respondió: "No entendiste Manuel, dijo otra cosa. Dijo que se va a vacunar cuando se pueda vacunar la gente común. Es normal que te sorprenda", aseguró el periodista.

"Estimado Pablo: suelo ser un gran entendedor. De igual forma, él comía asados en Olivos cuando la 'gente común' tenía prohibido juntarse, cobraba su sueldo mientras mucha 'gente común' no lo hacía, y tuvo encerrada a mucha 'gente común' cuando él y sus funcionarios no lo estaban", le contestó Adorni.

Las peleas tuiteras de Duggan lo convirtieron en tendencia con numerosos comentarios.

¿Qué es?

