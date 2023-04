Dólar MEP, la opción más barata, legal y fácil para los ahorristas: ¿Cómo comprar?

La compra se puede hacer desde el homebanking y otras aplicaciones financieras. También existe la opción de recurrir a un asesor financiero, en el caso de considerarlo necesario. Una vez creada la cuenta y vinculado una cuenta bancaria en dólares, la persona puede comenzar con la operación. Para operar con dólar MEP; estos son los pasos fundamentales:

- El primer paso es una abrir cuenta en una plataforma que permita la compra de dólar MEP.

- Desde la web o una app, transferir e Ingresar pesos a la cuenta de inversión a través del banco del usuario.

- Al momento de operar, se deberá seleccionar la opción dólar MEP y luego añadir el monto a invertir.

- De manera automática, se realizará la compra del bono y su posterior venta como al siguiente día hábil luego del “parking” (tiempo de permanencia en títulos fijado por la autoridad regulatoria). El monto resultante se deposita a en la cuenta en dólares del inversor.

Banco. Cajero. Dólares.jpg

Algunas de las ventajas del dólar MEP son que: es legal, no tiene topes y al ser online se evita el riesgo de circular con dinero físico.

En cuanto a quiénes pueden acceder a este tipo de cambio: todas las personas con una cuenta comitente o de inversión pueden operar siempre y cuando no haya comprado dólar solidario durante los últimos 90 días. No sea beneficiario de subsidios de gas, luz o agua potable. Quienes no tengan deudas pendientes en la tarjeta de crédito. No sea tomador de un crédito como: Crédito a Tasa Cero; Crédito a Tasa Cero 2021; Crédito a Tasa Cero Cultura o beneficiario de una financiación Crédito tasa 24% para sujetos no informados en la Central de Deudores del “Sistema Financiero”, o de un “Crédito a Tasa Subsidiada para Empresas”.

No haya cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO. No se encuentre alcanzado por ninguna restricción legal o reglamentaria para efectuar las operaciones y/o transferencias requeridas.