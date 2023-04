Sebastián Hernández llevó el reclamo chacarero a Nación. Sebastián Hernández llevó el reclamo chacarero a Nación.

El presidente de la Federación de productores de Río Negro, aclaró que, por ejemplo, la pera Williams ya salió así que no entraría en las liquidaciones al valor del nuevo dólar y será cobrada al oficial. "El grueso de la exportación es en febrero, los pagos de esas exportaciones empieza en marzo y continúa hasta agosto, esos meses son en promedios los de más ingreso de liquidaciones de esas ventas".

Remarcó que la fruticultura no es como la soja. "No podemos abrir y vender en el momento, nosotros proveemos mercados mensualmente donde tenés que tener una continuidad y no podés mandar toda la fruta de una vez".

Respecto del cumplimiento de las empresas en los pagos al nuevo valor del dólar diferencial, Hernández enfatizó en que "preocupa que no lo trasladen en las liquidaciones. Desde la Federación vamos a presionar mucho con este tema y si es necesario acompañaremos a los productores para que denuncien a empresas que no liquiden como corresponde".

En su anuncio, Massa, destacó que las condiciones para acceder a este beneficio serán "participar del programa de precios, mantener empleo y garantizar volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa de precios". Sobre este punto, Hernández dijo que está de acuerdo, aunque remarcó que "los productores no son responsables del precio que paga el consumidor. Si vos mirás el valor que cobramos los productores es un 5% de lo que paga el consumidor".

Planteó que en todo caso se debería trabajar con toda la cadena comercial, como supermercados, verdulerías, mercado central y otros factores intervinientes en el proceso de comercialización. "En muchos casos la fruta o la verdura se remarca un 200 o 300% el precio cuando se va a vender".