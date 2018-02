Diego Vázquez, eyectado del gobierno municipal

Tortoriello tomó la decisión de renovar la estratégica cartera política después de que el funcionario ya saliente le comunicara que tenía un ofrecimiento para ocupar una responsabilidad en la administración nacional.

Sin embargo, había algunas diferencias metodológicas entre el jefe comunal y su colaborador que venían anticipando hace ya tiempo el cambio que ahora se va a dar. Las relaciones, siempre en términos políticos, se habían ido desgastando y era cuestión de tiempo llegar a un desenlace.

Ayer, el intendente confirmó la modificación que operará en su gabinete y dijo que tiene la intención de llevarla a cabo apenas regrese Vázquez. Adelantó que la asunción de Bordignon, su sucesor en el cargo, tendrá lugar muy probablemente el viernes.

“Quiero una Secretaría de Gobierno con un perfil más social”, explicó ayer Tortoriello, al confirmar la salida de su colaborador, cuya labor, no obstante, destacó en todo momento. “Diego, por su profesión de abogado, tiene una forma de trabajar más técnica. Algo que ha sido, por supuesto, muy útil y que no dejo de valorar, pero que le ha dado un sello a la Secretaría que no es el que más busco para mi gestión. Para mí, es prioritario imprimirle un tono más social”, manifestó.

Puso de relieve, en particular, el trabajo que Vázquez hizo para la preparación del proyecto de urbanización de 500 hectáreas en la zona norte pero dijo que ahora se impone el objetivo de dar más atención a los problemas de los servicios básicos de las tomas y a la necesidad de que sus habitantes se conviertan en contribuyentes de la comuna y que paguen por las prestaciones que reciben.

“Estamos haciendo muchas obras, estamos mejorando los servicios y la labor de todas las áreas del Municipio. Pero yo, cuando decidí presentarme para intendente, me comprometí, prioritariamente, a dar respuesta a las demandas sociales. Por ejemplo, no puede ser que 15.000 vecinos de los asentamientos sigan viviendo en las difíciles condiciones que viven”, enfatizó el jefe comunal.

“Vázquez ha sido un gran funcionario. Le estoy muy agradecido. Pero ahora se abre una nueva etapa y necesito otra manera de trabajar. Le propuse el cargo a Bordignon y aceptó”. Aníbal Tortoriello. Intendente de la municipalidad de Cipolletti

De hombre clave a fuente de tensión

La figura de Diego Vázquez resultó clave en la carrera a la intendencia de Aníbal Tortoriello y en su consolidación como funcionario llegado al gobierno desde la actividad privada. Sin embargo, pronto surgieron algunas desavenencias por cuestiones políticas, porque en esos primeros tiempos Tortoriello no militaba en ningún partido y Vázquez formaba parte del ARI. Algunas versiones le achacan al funcionario saliente haber tenido “un proyecto político propio”. Más tarde, el jefe comunal se afilió al PRO y las tensiones aumentaron.