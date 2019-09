Diego Maradona se prepara para reconocer a otro hijo

Embed

"A los 13 años me enteré que podía ser hijo de Maradona, cuando me enteré me quedé en shock", contó el joven, quien inició los trámites de afiliación junto a su mamá, pero el proceso se terminó rápidamente ya que la mujer falleció.

"Mi mamá y Maradona se conocieron por Ferrito. Me invitaron a la tevé italiana para contar mi historia", agregó.

José Núñez, abogado del joven, también presente en el ciclo que conduce Jorge Rial, comentó: "Queremos conseguir la filiación de Santiago. Morla dijo que había otro posible hijo de Maradona".

En ese sentido, el abogado del ex futbolista confirmó que habría otro hijo del Diez en Argentina y se refirió al caso Lara. "Diego se va a hacer responsable si Santiago es su hijo, vamos a hacer el ADN de manera privada. Santiago no tiene ninguna pretensión económica. Diego reconoce todo lo que hizo en el pasado. Además de Santiago Lara habría un séptimo hijo de Maradona y estaría también en Argentina", explicó el letrado.

