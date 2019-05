Media hora después del aterrizaje del avión (a las 21.14, más precisamente), Maradona y Morla abandonaron el aeropuerto Ministro Pistarini en una camioneta, precedida por un vehículo de la PSA en custodia.

El astro del fútbol dejó testimonio de sus primeros momentos en el país a través de su cuenta de Instagram, mientras viajaba a su casa en Nordelta y aprovechó para manifestar respaldo a la precandidatura de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

"Ya en Buenos Aires, camino a casa, con mi amigo Matías Morla. Muy contento con la noticia de que Alberto Fernández será nuestro nuevo presidente, de la mano de la GRAN Cristina. Saludos a todos!", escribió, junto a una foto con su representante legal.

El director técnico permanecerá en Argentina durante 10 días: aquí se operará de la lesión en su hombro izquierdo con Jorge Batista, jefe del cuerpo médico de Boca Juniors. Luego, regresará a México, donde tiene un principio de acuerdo para continuar al frente de Dorados de Sinaloa por otros 24 meses.

Hace unas horas, Ojeda aseguró que no volverá más a México, país en el que se instaló para que su hijo esté cerca de su padre. Más tarde, Jorge Rial dio más detalles del encontronazo del excapitán de la selección con Verónica.

El tráiler completo del documental más íntimo de Diego Maradona

"Lo que les puedo contar es que sí hubo una pelea, sí hubo bardo y sí hubo violencia. Es más, sería bueno que Verónica nos mostrara sus brazos. Según me dicen, tiene marcas. También me dicen que va a ver con los abogados el principio de territorialidad, para saber en dónde se hace la denuncia, si se hace en México, donde ocurrieron los hechos, o si se hace acá”, señaló el conductor en Intrusos, antes de leer al aire los mensajes que intercambió con la madre de Dieguito Fernando.

"Esta es la primera comunicación de Verónica desde que llegó a la Argentina, nos pide disculpas y me dice: 'No voy a hablar con nadie por el momento... Gracias por respetar mi silencio'", empezó detallando Rial.

Y agregó: "Este es un silencio que grita, algo está significando. Entonces yo le pregunto una sola cosa, por sí o por no. Fui directo al grano porque ella me dio un tiro. ¿Hubo violencia? Le pregunté. Y ella me puso: 'Hasta que no hable con mis abogados, no puedo contestar nada'".

La mamá de Verónica Ojeda sufrió un infarto tras discutir con Maradona

Antes de finalizar el breve chat, el periodista indagó un poquito más: "Entonces yo le pongo: 'Ok. No me lo desmentís'. Y acá viene el primer asomo a qué podría haber pasado: 'Lo único que te digo es que estoy muy triste. Nada más'", fueron las últimas palabras de Ojeda.

