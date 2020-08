Di Tella va por las reuniones sociales y familiares

En adhesión a la resolución provincial, el Municipio cipoleño permitirá que los comercios esenciales y no esenciales puedan permanecer abiertos y la gente tenga posibilidad de salir de sus casas con fines recretativos o deportivos. Pero apuntará a reducir la circulación y evitar las reuniones sociales y familiares como foco principal de contagio.

Desde hoy y hasta el 1° de septiembre, los comercios y servicios esenciales y no esenciales podrán abrir de 9 a 19, de lunes a viernes; y los sábados, de 9 a 14. En tanto, desde las 19 y 22 regirá el delivery y la modalidad take away para bares, restaurantes y confiterías.