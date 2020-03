Detuvieron al surfer que llegó de Brasil y violó la cuarentena

La insólita historia del joven surfer suma capítulos a cada rato, luego del procedimiento en la autopista Panamericana que quedó filmado por todos los canales de televisión y se hizo viral.

El joven fue demorado el martes durante un control en la autopista Panamericana y Paraná, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, en la zona norte del conurbano.

Personal de la (PNA) que realizaba un control vehicular detuvo la marcha de su camioneta Ford Explorer cuando notó que el joven, que iba solo, llevaba en el techo una tabla de surf, tras lo cual los uniformados le preguntaron hacia dónde iba.

Según las fuentes, el conductor explicó que se había ido de vacaciones a Brasil el 8 de marzo, que regresó al país a través de la frontera de Paso de los Libres y que se dirigía a su domicilio. Durante el control, el joven mantuvo un cruce de palabras con los periodistas que realizaban la cobertura porque supuestamente lo podían contagiar de coronavirus.

"Alejate, alejate, no se me acerque mucho, usted no tendría que estar acá, tendría que estar en su casa", le recomendó el joven, quien estaba incumpliendo la cuarentena obligatoria, a una movilera de un canal de televisión, cuyo trabajo es considerado por el decreto presidencial como "exceptuado" por tratarse de una labor "esencial".

Finalmente, la PNA le notificó en presencia de dos testigos la situación judicial y fue escoltado hasta el domicilio que figuraba en su DNI, de Flores. Hasta allí fue escoltado por motociclistas y un patrullero de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y se le ordenó que debía guardar cuarentena por haber llegado de un país de riesgo en medio de la pandemia de coronavirus.

Pero en la noche del martes, por redes sociales, se difundió un video en el que se observaba que ni bien los móviles de PNA se retiraron de la puerta de su casa, el joven se retiró con su camioneta del lugar. El juez Mirabelli mandó a constatar si la fuga era cierta y, al corroborarlo, firmó este mediodía la captura. Poco después, personal policial lo halló en un domicilio en Ostende, donde ya está bajo arresto con custodia, a la espera de la decisión del juez.

La defensa de su abogado

Roberto Herrera, el abogado del joven, aseguró que la dirección de la casa de Flores a la que lo escoltó Prefectura es un domicilio viejo de la familia, en el que el surfer vivió de niño, pero como no hizo el cambio en el documento, lo llevaron allí. Entonces, luego de que se retiraran los agentes, decidió ir a la casa que tienen en Ostende.

"Él les dijo que no lleven a Flores porque no tenia ni llave de esa casa, pero los oficiales lo llevaron igual. Por eso me mandó la Declaración Jurada que hizo cuando salió del país y ahí figura que el domicilio es en Ostende. Por eso no lo dejaron entrar a Pinamar, porque la dirección que figura es en Ostende. Él quería ir a la casa de su padre en Canning, no sé si pasó por allí (una cámara lo registró cargando nafta) a buscar algo. Desconozco", aseguró el abogado.

