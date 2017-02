Desocupados ocupan sede de Desarrollo Social de Nación en Roca

La Organización Desocupados en Lucha (ODEL) adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma decidió ocupar pacíficamente la sede provincial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la ciudad de General Roca en demanda de puestos de trabajo, ayuda alimentaria, vestimenta, guardapolvos y útiles escolares.

"Nuestras demandas son absolutamente justas. Las familias ya no tienen alimentos y la mayoría de los niños no podrán iniciar las clases por falta de ropa, guardapolvos y un mínimo de útiles escolares. No estamos pidiendo plata, sino trabajo y contención social, que debería ser una obligación básica a cargo del Estado", sostiene Miguel Baez, representante máximo de ODEL

"La única respuesta de Saigg y sus funcionarios ha sido montar un operativo policial ilegal. Los hacemos responsables por cualquier hecho trágico que haya que lamentar si deciden reprimir. Hay muchas mujeres y niños participando de la protesta. Esperamos que se convoque a un diálogo serio", finalizó el referente.

Son más de 100 las familias que en este momento mantienen la medida y la máxima funcionaria de Macri en la cartera Miriam Saigg no ha brindado respuestas, ni asumido algún compromiso que permita descomprimir el conflicto, manteniéndose completamente ausente de sus funciones.

Desde la CTA se cuestiona la falta de intervención de los funcionarios locales y se repudia que la única idea que hayan tenido sea enviar un operativo de la policía provincial que amenazó y golpeó incluso a trabajadoras que se encuentran al frente de la toma, debiendo las mismas recibir atención médica inmediata como consecuencia de la violencia recibida por los efectivos.

Para la central sindical resulta clara la intención de amedrentar e infundir miedo entre los manifestantes, violentando todo tipo de garantías constitucionales.

La actual gestión rionegrina en el Ministerio Nacional lleva mas de un año y no ha sido capaz de generar políticas de contención hacia las principales demandas que tienen las franjas sociales más vulnerables en Río Negro.

Para la central obrera las autoridades locales que representan al Gobierno de Mauricio Macri hasta ahora no han estado a la altura de las circunstancias y si persisten en la falta de gestión, no siendo capaces de convocar al diálogo, serán las responsables de la profundización del conflicto y de cualquier hecho que haya que lamentar si se produce una represión policial.