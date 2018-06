Desestimaron las denuncias contra jueza cipoleña por caso López

Martín tenía presentaciones por su posición en la causa que involucra al ex legislador Rubén López y el ex jugador Luis Abramovich. De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, “la primera denuncia fue radicada por el psicólogo particular de la víctima. En este caso, los consejeros resolvieron la desestimación y archivo de esas actuaciones sobre la base del dictamen del auditor general del Poder Judicial y de acuerdo a lo que pudieron analizar del expediente”.

En tanto, “respecto de la segunda denuncia, formulada por los legisladores Nicolás Rochás, Carina Pita y Marcelo Mango, el Consejo de la Magistratura resolvió remitir las actuaciones al ámbito del Superior Tribunal de Justicia para que aborde la cuestión dentro del ámbito de sus facultades de superintendencia”.

También destacaron que “por esta denuncia, el consejero Rochás se excusó de intervenir por haber sido él uno de los legisladores que formuló la acusación. Se le reprochaba a la jueza Sonia Martín haber resuelto una falta de mérito en la causa López-Abramovich”.

Su par cipoleña Alejandra Berenguer salió a respaldar a Martín y recordó que “fue una de las integrantes de la Cámara Primera en lo Criminal que resolvió revocar la falta de mérito, explicó las implicancias técnicas y los alcances de esa resolución ante la inminencia del cambio en el Código Procesal Penal. Argumentó la camarista que se trató de una revisión en apelación y que la causa siguió adelante hasta la actualidad (se hizo el control de acusación y se debe fijar fecha de juicio). Remarcó que la decisión de Sonia Martín no fue una resolución definitiva, sino una interlocutoria y que de manera alguna se afectó la continuidad de la investigación”.

Nombramientos tras las críticas

Además del nombramiento de Matías Stiep como fiscal, fueron designados como adjuntos Annabella Camporesi, Giovanna Moro y Leandro López. En el caso de Stiep, en el último encuentro de la Magistratura de la ciudad quedó desplazado por la fiscal Rocío Guiñazú Alaniz, quien fue elegida por unanimidad. De igual modo, según fuentes judiciales, Stiep había sido cuestionado en su desempeño en la denuncia de abuso en contra del ex legislador Rubén López y Luis Abramovich por la parte querellante aunque no se hicieron presentaciones ante la Magistratura.