Desesperados, ex vecinos de La Cascada toman drástica decisión

"Fuimos a la fiscalía, a la intendencia, a la policía, a la gobernación y no pasa nada. Nos prometieron ayuda y nos dieron migajas por ahora. Nosotros ya compramos nuestro terreno y nuestra casa con mucho esfuerzo y nos las quitaron sin justificativo alguno. Anduvimos de prestado o durmiendo por ahí con criaturas. Ahora no tuvimos más opción que meternos dos familias damnificadas en una casita desocupada", releva a LM Cipoletti, Nelson Ramos, quien junto a su señora y sus pequeñas hijas buscó un refugio provisorio en medio de la desesperación.

Pide no revelar la dirección por cuestiones de seguridad ("tememos represalias de la familia de los referentes barriales de La Cascada, María Espinoza y su marido Martín") y aclara que la vivienda usurpada "está vacía, destruida. No es que estamos entrando de 'prepo' en un hotel 5 estrellas, eh. La limpiamos, desmontando todo porque es monte. Pero al menos tenemos techo por ahora. No hay que olvidar que con todo esto perdí mi trabajo de Añelo, estoy sin laburo ni recursos, no doy más...", confiesa angustiado.