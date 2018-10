El conflicto es con los servicios de transporte urbanos, y en la región sólo Cipolletti, Bariloche y General Roca se adhieren. Se trata de un paro total de actividades desde las 22 de hoy y hasta las 6 de mañana, todos los días hasta que se cumple en todo el territorio nacional.

Según indico Ángel Rubio, de UTA Río Negro, los empresarios se niegan a pagar el 8,7 por ciento acordado en la paritaria nacional para el periodo de septiembre, que deberían haberlo cobrado los primeros días de octubre.

“Dicen que no lo pueden pagar, porque no cobrar los subsidios. Pero ellos firmaron y tienen que cumplir con lo acordado. Mañana evaluaremos a nivel nacional cómo seguir, pero si no hay respuesta, las medias continuarán”, explicó Rubio en diálogo con LM Cipolletti.

En la ciudad de Neuquén tampoco habrá servicio urbano de colectivos desde las 22.