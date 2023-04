Desapareció Paolo El Rockero, su familia pide ayuda para encontrarlo

Hasta el momento, no hay nuevas publicaciones en sus cuentas de Instagram y Twitter ni comunicados de la familia dando a conocer más detalles del caso o el motivo de su internación. Tampoco se publicó algún contacto para avisar si alguien lo vio o puede brindar detalles para ayudar a encontrarlo.

Embed Desde hace varias horas se encuentra desaparecido Paolo 'el rockero'.



Su familia realizó la denuncia en una comisaría porteña luego de acercarse al hospital Ramos Mejía dónde estaba internado y verificar que se había ido.



Si lo ves llama al 911. pic.twitter.com/x84dqMRhcg — SebasTempone (@SebasTempone) April 17, 2023

"Estaba internado en el Hospital Ramos Mejía desde hace varios días ya. Pero cuando la familia lo fue a ver, después de dos semanas, no estaba más", precisó el periodista Tempone, para luego agregar, “se fugó, se fue. La ley de salud mental impide que las personas sean retenidas. Entonces si la familia no está cerca, no contiene...".

Según el mencionado periodista, "la mujer, quien fue su última compañera, hizo la denuncia" en la noche del domingo. "Luego de dos semanas lo fue a visitar al hospital y se dio cuenta de que no estaba. Le preguntó a la gente y le dijeron 'no, acá hace rato que no está'", explicó.

La expareja del actor de 65 años "fue a la comisaría ayer (por el domingo) a última hora, donde se presentó en forma espontánea" e hizo "una denuncia por averiguación de paradero".

Paolo El Rockero. Hoy.jpg

Los turbulentos últimos años de Paolo El Rockero

Tras el éxito y la popularidad de su estallido en el cine como Paolo El Rockero, la carrera del actor entró en una curva descendente. Su adicción a las drogas lo llevó hasta incluso tener que ser internado en un neuropsiquiátrico y poco se supo de él durante muchos años.

Sin embargo, tras un breve regreso al cine para las últimas versiones de “Los bañeros”, el actor pudo ir reinsertándose de a poco en la profesión. Al menos hasta 2020, cuando tuvo que frenar con las actividades laborales por la pandemia de coronavirus.

“Hay unos ahorros que fui haciendo a lo largo de mis películas y trabajos, de toda mi carrera”, contó en aquel momento Paolo cuando le consultaron cómo estaba atravesando el momento. "Cuando se libere el tema de poder hacer shows, ahí sí empezamos con todo. Te estresa un poco lo mental. Necesito los aplausos de la gente”, aseguró en la misma entrevista.