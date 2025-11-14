Premio Puskás a los mejores goles del planeta: un cipoleño involucrado

Dos argentinos cautivaron con sus golazos y batallarán por quedarse con el premio que se entregará en la gala de los The Best. Todos los candidatos.

Montiel y Pepo de la Vega son los dos argentinos candidatos al Puskas.

Los premios Puskás se destacan en el mundo del fútbol por su importante reconocimiento para los mejores goles que se realizaron en la temporada. Entre los nominados a quedarse con el título hay dos argentinos que pelean por el títulos con dos golazos sorprendentes.

Uno de ellos fue Santiago Montiel , jugador de Independiente de Avellaneda , que deleitó al público con una chilena impecable desde afuera del área grande. Fue el pasado 11 de mayo ante Independiente de Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Apertura cuando el jugador marcó para darle el triunfo.

El dato que involucra a un cipoleño , tiene que ver con que el arquero que padeció el tremendo gol de Montiel, primo del campeón del mundo, es Ezequiel Centurión, el guardameta de Independiente Rivadavia de Mendoza. Hoy, el cipoleño goza de un gran momento en su carrera tras salir campeón de la Copa Argentina días atrás.

Otro jugador que representará el país en la nómina será Pepo de la Vega que convirtió un gol para Seattle Sounders el 31 de julio, ante Cruz Azul de México por la fase de grupos del Mundial de Clubes. Allí el ex Lanús definió rápidamente con una volea de primera que sorprendió en el estadio.

La entrega del premio se dará en la ceremonia donde también se otorgarán los premios Púskas.

El video de los goles

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989226799411192033&partner=&hide_thread=false ¡NOMINADO AL PUSKÁS 2025! ¿Se acuerdan de la infernal chilena de Santiago Montiel ante Independiente Rivadavia? ¡Competirá por quedarse con el premio al mejor gol del año!pic.twitter.com/qM41SOIrVq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1989023356310679808&partner=&hide_thread=false Pedro De La Vega's unbelievable strike has been nominated for the FIFA Puskás Award.



VOTE NOW: https://t.co/CoxieXnkp6 pic.twitter.com/HAlVkyEtn7 — Major League Soccer (@MLS) November 13, 2025

La lista completa de nominados al Puskas

Alerrandro (Vitória-Cruzeiro, 19/8/2024)

Alessandro Deiola (Cagliari-Venezia, 18/5/2025)

Pedro De la Vega (Cruz Azul-Seattle Sounders, 31/7/2025)

Santiago Montiel (Independiente-Independiente Rivadavia, 11/5/2025)

Amr Nasser (Al Ahly-Pharco, 17/4/2025)

Carlos Orrantía (Querétaro-Atlas, 16/4/2025)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21/6/2025)

Declan Rice (Arsenal-Real Madrid, 8/4/2025)

Rizky Ridho (Persija Jakarta-Arema, 9/3/2025)

Kévin Rodrigues (Kasmpaa-Rizespor, 9/2/2025)

Lamine Yamal (Espanyol-Barcelona, 15/5/2025)

Dos argentinos fueron nominados individualmente a los premios The Best de la FIFA: la ausencia que generó revuelo

La FIFA dio a conocer este jueves a los jugadores nominados para batallar por los reconocidos premios The Best con la presencia de distintos argentinos nominados para el XI ideal masculino pero con tan solo dos nominaciones individuales para el reconocimiento que será entregado a los mejores durante el período enmarcado desde el 11 de agosto del 2024 al 2 del mismo mes pero de 2025.

La categoría a mejor jugador se llevó la mirada ante la ausencia de históricos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero también con otro nombre que no aparece en la lista: Julián Álvarez, el delantero del Atlético de Madrid que ha brillado en su club. Para sorpresa de todos, no hay argentinos nominados a esta categoría.

Sin embargo si lo hay en la nominación a mejor arquero del mundo. Será el Dibu Martínez el encargado de representar la bandera argentina en dicha nómina que ya conquistó en 2022 y 2024. Deberá competir contra Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Thibaut Courtois (Real Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal) y Wojciech Szczsny (Barcelona), entre otros arqueros de renombre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/1986484300762783763&partner=&hide_thread=false Who has been #TheBest FIFA Men's Goalkeeper in 2025? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

A su vez, Argentina luchará por el premio a la Afición de la FIFA, con la presencia de Alejandro Ciganotto, el hincha de Racing que viajó "a dedo" a los partidos que el equipo jugó de visitante a partir de los octavos de final en la Copa Sudamericana 2024 que luego terminaría alzando la Academia.

Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi y Lautaro Martínez fueron nominados para el XI ideal de la FIFA. Aquí también llamó la atención la ausencia de la araña Álvarez.