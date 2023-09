La Selección Argentina llegó a Bolivia con tubos de oxígeno personales

Los jugadores llevaron consigo tubos de Boost Oxygen, que proporcionan oxígeno puro como suplemento para ayudar en la recuperación aeróbica, el rendimiento y la adaptación a la altitud. Cada futbolista tenía su propio tubo y lo utilizaba según sus necesidades. Incluso algunos jugadores compartieron imágenes de su uso en las redes sociales, como Alexis Mac Allister y Nicolás Tagliafico.

Esta estrategia de llegar con anticipación a la altitud no es nueva para la selección argentina, ya que se utilizó con éxito en las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022. En ese entonces, el equipo se impuso por 2-1 en La Paz, poniendo fin a una sequía de 15 años sin victorias en esa ciudad.

Selección Argentina 2.jpg

El entrenador Lionel Scaloni, consciente de la dificultad de jugar en la altitud, prefiere seguir utilizando las estrategias que han funcionado en el pasado. A pesar de la incertidumbre que rodea a los efectos de la altitud en el rendimiento de los jugadores, el equipo argentino está decidido a enfrentar el desafío y mantener su condición de campeón del mundo.

Como dijo Scaloni en una conferencia previa al partido: "Todo el mundo va a jugar ahí. No se puede hacer nada. Se trabajan otros aspectos, pero si no estás adentro de la cancha no te das cuenta". La determinación del equipo argentino en esta difícil situación es un reflejo de su compromiso con el éxito en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.