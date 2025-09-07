Franco Colapinto corre el Gran Premio de Italia: hora y cómo verlo

El piloto argentino de Alpine largará 18° en el circuito de Monza, donde tuvo su debut en la máxima categoría el año pasado.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine , luego de magros resultados, este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia , que inició con las prácticas libres y siguió este sábado con la clasificación . La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autódromo Nacional de Monza.

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos. En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

El GP de Italia sigue este domingo desde las 10 horas de la Argentina con la carrera.

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Italia

El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

El inesperado elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto

El futuro de Franco Colapinto en Alpine sigue siendo tema de conversación en el paddock de la Fórmula 1. Tras confirmarse la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, las miradas se posaron en el piloto argentino, quien viene de mostrar un progreso constante en las últimas carreras.

Flavio Briatore, asesor histórico de la escudería, dio señales positivas sobre su continuidad: “No, no aún, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, aseguró al ser consultado sobre quién será el compañero de Gasly en 2025.

El italiano, que días atrás había sido crítico del rendimiento del pilarense, esta vez destacó su evolución en declaraciones con Sky Sports y justificó sus altibajos iniciales: “Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos, los pilotos jóvenes. En las últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores”.

Además, Briatore valoró el rol de Gasly para el proyecto a largo plazo de Alpine y remarcó que en las próximas fechas se definirá la situación de la segunda butaca: “Quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”.

El panorama genera ilusión en Argentina, ya que Colapinto tiene contrato a largo plazo con el equipo pero su permanencia como titular no estaba asegurada. Cedido por Williams, el joven de 21 años comenzó el año como piloto de reserva y se ganó su lugar tras reemplazar a Jack Doohan.

Su rendimiento en las últimas competencias fue en alza y eso parece haber cambiado la percepción de la cúpula de Alpine sobre su potencial. Mientras tanto, Colapinto ya se concentra en lo que será el Gran Premio de Italia, donde largará desde la decimoséptima posición gracias a una sanción que lo benefició.

El argentino registró un tiempo de 1:19.992 en la clasificación de Monza, quedando a apenas 155 milésimas de pasar a la Q2, pero superando a su compañero Pierre Gasly en pista. Con ambos Alpine partiendo desde el fondo, la carrera será una nueva oportunidad para que Franco siga demostrando su crecimiento y convenza definitivamente a Briatore y a la dirigencia de asegurarle el asiento para 2026.