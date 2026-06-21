En vivo: Cipo empata con Deportivo Rincón

El albinegro iguala 1 a 1 frente al conjunto neuquino en La Visera por la fecha 14 del Federal A.

En un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en la zona 3, Cipo y Deportivo Rincón empatan por la fecha 14 del Federal A. Fabián Enríquez realizó cuatro modificaciones en el once titular, mientras que en el León debuta Germán Noce como entrenador.

En un partido chato, con pocas situaciones e imprecisiones, donde no abundaron las jugadas colectivas, el trámite fue parejo.

Para abrir el marcador, el local se exigió al máximo con su mejor acción de equipo. Benjamín García le puso un pase largo a su hermano Nehuén por izquierda. Gonzalo Lucero pasó al ataque, recibió el toque del "3" y llegó al fondo para tirar el centro de primera.

En el vértice del área chica apareció Maxi López para desviar el balón y mandarla a guardar con un toque sutil. Fueron tres zurdos interviniendo por izquierda, en una gran maniobra del local.

Sin embargo, Cipo no pudo aguantar la ventaja. Pasaron menos de cinco minutos hasta el empate de Rincón. Cristian Estigarribia bajó un pelotazo largo de Carlos Esteves desde el fondo, combinó con Áxel Oyola y le devolvió el pase al "9", que se fue mano a mano con Crespo. La definición del atacante fue de zurda y al segundo palo para igualar las acciones.

cipo vs deportivo Rincón omar novoa

Rincón se acomodó rápido y pudo jugar de igual a igual. Si bien no tuvo chances claras para el segundo, la disputa del balón fue más repartida.

Cipo generó una situación antes del descanso, pero el zurdazo de Sebastián Jeldres fue a la posición del Oso Sánchez, que respondió bien.

En el complemento, el empate empezó a cerrarle más a Rincón, sobre todo cuando Noce decidió sacar a Cristian Estigarribia y Facundo Miguel.

Por su parte, Cipo lo fue a buscar, aunque le costó mucho generar peligro y Rodrigo "Petróleo" Herrera se destacó en defensa para el León.

Los técnicos movieron piezas, pero el trámite no se alteró.

SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Andrés Almirón, Víctor Manchafico, Benjamín García y Nehuén García; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Brandon Obregón y Maxi López; Andrés Domínguez y Sebastián Jeldrés. DT: Fabián Enríquez

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Cristian Correa, Daniel Carrasco, Axel Oyola y Juan Achetoni; Cristian Estigarribia. DT: Germán Noce

Goles: PT 17 Maxi López (C), 22 Estigarribia (DR),

Cambios: ST 15 Juan Albertinazzi y Cristian Cangá por Miguel y Estigarribia (DR), 19 Federico Acevedo, Martín Peralta y Sebastián Rivas por Jeldrés, Domínguez y Lucero (C), 28 Edgardo Cano, Rodrigo Montes y Jair Blanco por Ávila, Correa y Carrasco (DR), 32 Sergio Ranquehue por Obregón (C).

Árbitro: Valentín Pompei

Cancha: La Visera