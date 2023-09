Cipolletti tuvo un buen inicio en el Pre Federal de básquet

Tras el primer partido ganado el pasado domingo en La Colonia, Alzugaray y compañía cambiaron la rutina. "Estamos trabajando bien, ahora que comenzó el torneo la estructura es totalmente diferente, tenemos un día libre para recuperar la parte física, después trabajamos bloque con el preparador físico. Jueves o viernes tenemos más trabajo de cancha conmigo", sostuvo.

En cuanto a su análisis de la primera fecha, Alzugaray opinó: "La jugamos con Centenario, que creo que tienen un presupuesto como el nuestro, bastante austero. Hay equipos en nuestra zona con un presupuesto más elevado, caso Pacífico e Independiente lógicamente. Petro está jugando con los chicos, el resto apostaron a mantener jugadores de torneos pasados y potenciarlos con algún refuerzo”.

El próximo compromiso de Cipolletti es el domingo a las 20 horas, en el ex Corpofrut de la ciudad, donde el Albinegro recibirá a Centro Español, un rival difícil.

"Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, que tiene a grandes jugadores como David Oviedo más los refuerzos que trajeron, por ejemplo Franco Leal, conocido de Regina. Es un rival muy duro pero estamos confiados en nuestro trabajo y en el equipo tratando de ser lo más positivo posible", afirmó el técnico albinegro.

Son pocos los equipos con la capacidad de mantener un plantel fuerte desde los nombres, como ocurre con los de la capital neuquina. “Lo que veo en este torneo son presupuestos de armado más bajos, donde fueron más lentos. Quizá el objetivo de varios equipos es clasificar al Federal, como es nuestro caso, y no tanto el título del Pre Federal”, opinó Alzugaray.

A propósito de los rivales de la vecina capital, el técnico Albinegro, reconoció el labor del Decano y el Rojo, equipos fuertes y apuntados como favoritos. "Hay equipos que se armaron para salir campeones, Pacífico e Independiente tienen equipos muy largos, rutilantes y con buenos nombres. Además mantuvieron un cuerpo técnico que hizo bien las cosas como lo fue Maxi Rubio", afirmó.

De hecho, el Decano tiene en sus filas a Máximo Liscovsky, jugador surgido de la cantera albinegra. Gabriel y Maxi se conocieron en septiembre del año pasado, cuando el entrenador arribó al club. “A Maxi lo disfruté poco, cuando llegué estaba lesionado. Él era U 15 y yo dirigía U 17, 19 y primera, pero era parte de los planteles. Más allá de su lesión, tuvo convocatorias y torneos con la selección nacional, entonces lo pude disfrutar muy pocos entrenamientos, no tuve la suerte de dirigirlo", dijo sobre el joven jugador.

Liscovsky, quien tuvo sus primeras apariciones en la selección U 15 en 2022, alcanzó la Americup U16 este año, vistiendo ya la camiseta de Pacifico, algo que Alzugaray se lamenta. "Este año el papá me comunicó que Maxi se iba a ir a Pacifico. Yo no soy quien para opinar, si no recibo una pregunta sobre la situación. No emití posición, solo le desee lo mejor porque es un gran pibe, es un gran talento y es una lástima no tenerlo con nosotros. De vez en cuando charlamos, el hermano todavía está con nosotros en U 14”, sumó.

En Cipolletti el plantel es austero y con muchos jóvenes. "El proyecto que armamos a nivel comisión y subcomisión directiva fue muy claro, traer jugadores que potencien las buenas formativas que tenemos. Queda intentar clasificar a un Federal para jugar el año que viene, sin desvirtuar la vara de que el día de mañana haya más jugadores del club involucrados en el plantel de primera división. Lo vimos como fundamental", explicó Alzugaray.

Las formativas albinegras vienen logrando un gran 2023, con buenos resultados y consiguiendo títulos. "En U17 este año nos tocó salir campeones provinciales, tenemos una buena camada y eso hay que potenciarlo con ciertos jugadores. Después está la realidad absoluta del presupuesto, en la zona no es muy amplio y hay jugadores que tienen presupuestos que hoy Cipo no maneja", agregó.

Alzugaray sostiene que el esfuerzo será otro si el objetivo propuesto de ser parte del Federal se logra. “Si se jugara el Federal, seguramente el presupuesto va a ser mayor, pero creemos que lo nuestro va por el lado del crecimiento deportivo, institucional y de estructura más allá de traer jugadores que quizá potencien lo deportivo”, concluyó.