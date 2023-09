Cipolletti se ilusiona con un triunfo ante Círculo Deportivo

El Capataz se entrenó con normalidad durante toda la semana de cara a la fecha 28. En la lista de convocados, no hubo mayores movimientos ni sorpresas. El joven Federico Acevedo no fue tenido en cuenta debido a su salida del club y Santiago Jara es otro de los que no viaja. En sus lugares, subieron al micro Carin Najul y Lautaro Brienzo.