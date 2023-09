Bombazo: Acevedo se va de Cipolletti a Grecia

Pasó todo muy rápido en su carrera en estas últimas semanas, entre el debut y la propuesta. Sin embargo, él se muestra alegre con este nuevo desafío. " Feliz por esta gran oportunidad de ir a jugar a otro país , con muchas ganas de ir, obvio. De momento no termino de caer porque bueno, pasó todo muy rápido" sumó.

Cipo vs Sol de Mayo13.jpg

En esta experiencia no estará solo, ya que viajará con otro jugador del sur del país. "Es la primera vez que salgo del país, y voy a ir con otro chico que está en Independiente de Rivadavia, viajamos los dos", comentó.

Acevedo, emprenderá su viaje el próximo miércoles y el Club Cipolletti no es lo único que tiene que dejar. Fede además, tendrá que separarse de su familia. El delantero es el mayor de 9 hermanos.

"Tengo 8 hermanos conmigo somos 9, soy el mayor. Mi viejo es el más contento y bueno mi vieja también porque voy hacer lo que siempre quise y me gusta. Pero no tan contenta por el hecho de que voy estar bastante lejos. Mis hermanos también, los más grandes. Los chiquitos todavía no entienden", contó sobre su familia.

Ante está situación concreta, desde la institución, habló Simón Himelfard, vicepresidente del Club. "Tenía la oferta concreta de irse a Grecia, la familia nos comunicó la situación en conjunto con el representante. La propuesta era clara, él se quería ir y el club accedió a cederlo a préstamo", afirmó.

Antes de emprender el viaje, Acevedo firmó su vínculo formal con el Capataz, que se extiende hasta el 2026."Fede no tenía contrato con el club, no tenía el contrato AFA, llegó de Pillmatun a pedido del cuerpo técnico de la Confluencia después de su paso por la Academia Mac Allister. Hace dos semanas se sumó al plantel del Federal y terminado el partido con Sol de Mayo, se le realizó el contrato", agregó Himelfard.

Federico Acevedo.jpg Foto: Corazón Albinegro.

Fede, surgido en el Capataz de la Patagonia, fue campeón con La Academia Pillmatun, luego tuvo pasó por el Club Deportivo Mac Allister, dónde potenció su rendimiento de cara a su vuelta a Cipo.

"Es un jugador muy jovencito, ojalá que la rompa en Grecia y que algún club de la primera de ese país o algún europeo lo busque. En caso de volver, lo hará con 21 y nosotros tendremos un jugador joven todavía con rodaje europeo", sostuvo Himelfard.

Federico Acevedo partirá hacia Grecia el próximo miércoles y ya se despidió de ambos planteles del Albinegro. "Fui el viernes despedirme a la mañana del Federal y la tarde de la primera local. Darío (Bonjour) me dijo que estaba contento por mi y que le meta igual que como entrenaba acá. Bruno (Gorer) también me felicitó. De mi parte les di las gracias a él y a mis compañeros de la primera local, porque bueno, también es gracias a ellos que haya salido esta oportunidad", concluyó.