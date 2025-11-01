Canapino voló en Paraná y Urcera mantiene vivas sus chances

El Turismo Carretera celebró la clasificación en Paraná, una fecha clave en la Copa de Oro para quienes buscan mantener sus chances de campeonar.

Agustín Canapino sigue demostrando por qué es el gran candidato a quedarse con la Copa de Oro . El piloto de Chevrolet volvió a ser imparable y se quedó con la pole position del Turismo Carretera en Paraná , marcando un tiempo de 1:24.167 que le permitió liderar la clasificación con autoridad y ampliar su dominio en la temporada.

Sin embargo, la atención también estuvo puesta en José Manuel Urcera , quien pelea por meterse entre los “tres de último minuto” para mantener sus aspiraciones al título. El rionegrino cerró una buena actuación con el puesto 12 , a 0.744 segundos del “Titán” de Arrecifes. Con este resultado, Urcera se mantiene en la conversación y buscará sumar fuerte en la final del domingo para sostener su sueño de ingresar a la definición.

Detrás de Canapino se ubicaron los locales: Agustín Martínez , segundo con el Ford #18, a apenas 0.044 del líder, y Mariano Werner , tercero con el Mustang #4, a 0.182. Más atrás quedaron Matías Rossi (4º, +0.444), Marcos Landa (5º, +0.478) y Julián Santero (6º, +0.596), en una tanda muy ajustada donde los seis primeros quedaron dentro del mismo segundo.

Entre los pilotos de la región, Juan Cruz Benvenuti finalizó 26º con su Chevrolet (+1.281), mientras que Lautaro de la Iglesia fue 31º a +1.337 con el Dodge del Di Meglio Motorsport.

Más allá de los tiempos de clasificación, la jornada sabatina en Paraná dejó en claro que la lucha por la Copa de Oro entra en su punto más intenso. Canapino sigue marcando el pulso de la categoría, pero detrás se agrupan pilotos que aún conservan chances matemáticas. En ese grupo aparece José Manuel Urcera, que combina experiencia, regularidad y la presión de representar al sur argentino en el certamen más competitivo del país.

Para Urcera, el objetivo del domingo será claro: avanzar posiciones y terminar entre los diez mejores para mantener vivas sus chances de clasificación. Su ritmo en los entrenamientos mostró consistencia, aunque el Ford #231 sufrió con la tracción en el segundo parcial del circuito entrerriano, una zona clave donde se define gran parte del tiempo por vuelta. Si logra mejorar en ese sector, el rionegrino podría escalar en las series y aspirar a un resultado que lo meta de lleno en la pelea por la Copa.

El Autódromo Ciudad de Paraná, con sus 4.219 metros y curvas de alta exigencia, promete una carrera estratégica, donde el desgaste de neumáticos y la gestión del ritmo serán determinantes. La primera curva y la frenada de la “Curva de la S” volverán a ser los puntos más calientes en las 25 vueltas que definirán la tercera fecha de la Copa de Oro.

¿Cómo sigue la actividad en el Turismo Carretera?

El domingo se correrán las tres series clasificatorias desde las 10:10, 10:35 y 11:00, a cinco vueltas cada una. La final del Turismo Carretera se largará a las 13:30, a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos, con transmisión en vivo por DeporTV.

Paraná será una cita clave: Canapino buscará estirar su ventaja, mientras que Urcera apunta a un resultado que lo mantenga en carrera rumbo al cierre de la Copa de Oro.