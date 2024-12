Cambios en Cipolletti: Gianni Moscone y Guillermo Doglioli, las nuevas figuras de las formativas

El Club Cipolletti no solo anunció a un nuevo director técnico para el plantel profesional. Durante la tarde del lunes, la dirigencia albinegra oficializó la llegada de dos profesionales reconocidos del fútbol valletano. Gianni Moscone retorna al Capataz luego de un par de temporadas en Unión de Allen y Guillermo Doglioli, ex Independiente y Maronese, son las nuevas figuras para las divisiones inferiores de la institución .

Moscone, tuvo un paso por el Albinegro a cargo de la primera local en el 2022 y se marchó en 2023 por dos años para dirigir al Mago Allense. “Fue una decisión difícil irse de Unión como en el 2022, pero bien, de buena manera. La relación con su presidente fue muy buena y frontal. En esta ocasión no fue la excepción, me salió una propuesta interesante desde el plano profesional y la verdad que no tuve dudas en aceptarla y por eso la finalización ahí del vínculo con Unión de Allen”, dijo a LM.