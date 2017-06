Denunció violencia policial pero también fue imputado

Mientras declaraba, su pareja Natalia contó que por la golpiza que recibió -cuando ya esposado en el piso los oficiales de la Subcomisaría 82 le seguían pegando- tiene que ser operado de un ojo. Es que a raíz de una trompada, un hueso cercano al globo ocular se le astilló y las esquirlas del mismo hueso le provocaron convulsiones. Tal es así que, mientras estaba detenido en el calabozo tuvo que ser trasladado hasta un hospital porque se descompensó.

“Cuando Miguel pudo zafarse, salió corriendo para alejar a los oficiales. No quería que entren a la casa porque estaban mis hijos. Salió corriendo sin tener armas encima y le dispararon por la espalda. En la esquina cayó al piso, lo redujeron y comenzaron a golpearlo. Ahora se está recuperando, pero las esquirlas le provocan convulsiones”, relató la mujer a LM Cipolletti.

Y agregó: “Lo denunciamos porque esto no puede seguir sucediendo. Los oficiales del destacamento de Las Perlas que golpearon a Miguel ya tenían antecedentes por otras causas por apremios”.

En paralelo a esta denuncia, Miguel y Natalia tuvieron que comparecer ayer ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 como imputados por el hecho previo que detonó más tarde la polémica detención. Resulta ser que la pareja denunciante había sido a su vez denunciada por lesiones, amenazas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

Desde ese Juzgado Penal se informó que en la audiencia de formulación de cargos se los acusó de haber entrado a la casa de una familia vecina y de golpear a una mujer y a su hijo, cuyas lesiones fueron debidamente certificadas por un médico.

Dieron su versión de los hechos y la jueza Florencia Caruso citará a cuatro testigos, en el marco de una investigación que recién inicia.

Ayer le tomaron declaración y aprovechó su visita a los tribunales para denunciar en la fiscalía apremios ilegales.

“Entraron a mi casa sin orden de allanamiento; me resistí pero no toqué a nadie, salí corriendo y ahí recibí los impactos de goma. Mientras estaba detenido, prendieron fuego mi casa. No me quedó nada”.Miguel Moltini. Vecino de Las Perlas

“Lo denunciamos porque esto no puede seguir sucediendo. Los oficiales del destacamento de Las Perlas que golpearon a Miguel ya tenían antecedentes por otras causas por apremios”.Natalia. Pareja de Miguel Moltini

“Me acusan por una mentira, un hecho que no existió”

Tras la indagatoria que le tomaron ayer, el vecino de Las Perlas Miguel Moltini habló con LM Cipolletti y aseguró que lo “acusan de una mentira, por un hecho que nunca existió”.

El hombre dio la versión opuesta a la brindada por la Policía y por una vecina suya. Dijo que fue a buscar a su hijo, regresó a la casa de su mujer y en eso vieron caer un bochazo en la chimenea que casi le pega a su nena. Salieron de la vivienda y vieron venir a la familia enemistada en banda, todos armados con palos, machetes, cuchillos y armas de fuego.

Miguel sostuvo que fueron amenazados de muerte, que a él le pusieron “un fierro en la cabeza” y que dos mujeres se trenzaron a golpes con su pareja. Lograron que se fueran y entonces llegó la Policía, que en lugar de detener a los presuntos agresores quiso detenerlo a él. “Entraron a mi casa sin orden de allanamiento, yo me resistí pero no toqué a nadie, salí corriendo y ahí recibí los impactos de goma. Y mientras estaba detenido, prendieron fuego mi casa. No me quedó nada”, contó Miguel.

Por eso en este momento se encuentra viviendo en la casa de su pareja, con quien ha tenido idas y vueltas pero ahora están juntos para afrontar esta difícil situación que les toca atravesar.