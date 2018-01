Denuncian a un chofer desalmado por discriminar

El conductor del colectivo le hizo elegir entre la silla o el andador, porque si no, no podía viajar. Jimena Cortes Inzunza se preparaba para pasar una semana en la playa con su marido y su pequeño hijo, pero este incidente en la terminal de Cipolletti les arruinó las vacaciones.

“Sacamos los boletos con tiempo. Cuando fuimos a despachar el equipaje el chofer nos dice que no podía subir el andador y la silla de transporte juntos, que tenía que elegir uno de los dos. ¿Cómo voy a elegir uno de los dos? Tomás los necesita a ambos porque no puede caminar. Con uno lo transportamos y con el otro camina. Pero no hubo caso, nos dijo que no y que nos apuráramos porque tenía que subir las valijas de 30 personas más”, relató con indignación Jimena.

“Se trata de la sensibilidad del chofer, de que mi hijo tiene una discapacidad y necesita de ambos para poder moverse. Él nos dijo que no se podían subir andadores pero nosotros le dijimos que tampoco podían subir conservadoras y reposeras. Desde donde estábamos, nosotros vimos al menos tres de cada una”, sentenció.

Finalmente eligieron la silla porque era necesaria para el viaje pero una vez en Las Grutas, tuvieron que ingeniárselas para que el pequeño pudiera moverse y estar a salvo. “En la playa se tuvo que arrastrar, que era lo que no queríamos que hiciera, y el resto del tiempo estuvo a upa nuestro”, contó la mujer.