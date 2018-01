Viajaba con su hijo con discapacidad y el chofer no le dejó subir su andador

Tomás tiene 8 años, es de Cipolletti, tiene Síndrome de Down y sufre de hipotonía muscular severa. Necesita de su andador para caminar y de su silla de transporte para viajar. La empresa le hizo elegir entre uno de los dos porque sino, no podía subir.

El lunes 22 a la noche una mamá cipoleña vivió un momento de indignación y dolor antes de abordar un colectivo de la empresa El Valle con destino a Las Grutas. Es que el chofer de la unidad no le dejó subir el andador y la silla de transporte que su hijo Tomás -un nene de 8 años que tiene Síndrome de Down y sufre de hipotonía muscular severa- necesita para poder movilizarse. Le hizo elegir uno de los dos porque si no, no podía viajar.