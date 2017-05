Denuncian que una menor era obligada a prostituirse

“Iba ella (su hermana) y una amiga pero las dos grandes no trabajaban”, confiesa A a LM Cipolletti, refiriéndose a salidas a la ruta, en las que era obligada a prostituirse junto a otra menor. La macabra historia de esta adolescente empezó a los 13 y se extendió durante dos años; recién se quebró en enero, cuando decidió escapar de la casa de la hermana y refugiarse en lo de su mamá. Todo este proceso no fue fácil y la menor vivió muy asustada porque la hermana intentó que volviera a vivir con ella.

Mientras tanto, Laura recurrió al psicólogo Claudio Marín, quien actualmente atiende a la adolescente. “Lo que hacemos entonces es pedir asistencia urgente. Yo llamo a fiscalía porque me parecía terrible lo que estaba pasando y me dicen que se haga una exposición policial para dar fe de que la menor estaba con la madre y al otro día, que nos presentemos en el Juzgado de Familia para dar detalles del asunto porque, obviamente, había un pedido de restricción (contra la madre)”, explicó Marín.

Finalmente, A pudo quedarse con su mamá y empezó el calvario de presentarse una vez más ante los funcionarios judiciales. Esta instancia se transformó en una segunda cámara Gesell: decidida a terminar con las mentiras de una primera entrevista, donde había manifestado que fue violada por su padre, la adolescente le pidió perdón al juez y precisó las causas del engaño.

“Con todas las partes, fiscal, querellante, el defensor, defensora de menores, juez y yo, con todas esas personas se hace una cámara Gesell, donde ella confiesa todo”. Claudio Marín. Psicólogo personal de la adolescente

“Me hicieron abandonar la escuela y en un papel, me hacía (mi hermana) escribir la misma historia de la violación, todos los días, para que cuente eso ante el juez”. Adolescente prostituida. (15 años)

La adolescente fue obligada a prostituirse a los 13 años. Cuando se negaba a salir, era castigada duramente.

La pregunta: “¿Por qué la castigaron tanto?”

De manera sorpresiva, a finales de febrero, la parte acusadora requirió otra cámara Gesell y A, la víctima, se vio conminada a repetir su triste historia y agregó detalles truculentos, como un objeto que le introdujo su hermana en las partes íntimas para simular una violación.

A esta altura, el psicólogo Claudio Marín, quien no pudo participar de la última declaración de la menor, se vio indignado por la manipulación judicial y junto a la madre decidieron avanzar con una denuncia no sólo por los abusos de la hermana contra A, sino también por prostitución y corrupción de menores. La presentación se llevó a cabo en las oficinas del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti en marzo y todavía no hay novedades.

Por otra parte, la madre de la adolescente y Marín hicieron una presentación en el Consejo de la Magistratura provincial para que se investigue la actuación de la jueza de familia Marissa Palacios y de la defensora de menores Débora Fidel.

Mientras tanto, A pudo retomar el primer año del secundario y trata de salir de sus ataques de pánico. Cuando iba a la ruta, su gran temor era ser raptada y no volver nunca más. Es fuerte pero sufre y así lo reflejan sus tres intentos de suicidio. Un poco tarde, no hace mucho, una funcionaria le preguntó a Marín: “¿Por qué la castigaron tanto?”.