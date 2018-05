Denuncian nuevos ataques de perros agresivos en la UNCo

Se trata de una problemática que aqueja a los estudiantes desde hace ya mucho tiempo y, si bien parecía haber llegado a su fin, volvió a revivir junto al enojo y temor de los estudiantes.

Así quedó la mochila de la joven atacada por un perro en la UNCo Gentileza

"Estudio en la UNCo en Cipolletti. Ayer llegando al establecimiento cerca de las 10 de la mañana se me lanzó encima un perro de los tantos que andan sueltos por ahí. La verdad, habían dos testigos en ese momento que pudieron presenciar el ataque. Gracias a Dios tenía mi mochila puesta en la espalda, porque sino me iba a lastimar las piernas", expresó la joven.

Los reclamos de estudiantes vienen haciendo eco desde hace ya algunos años. El año pasado aseguraron que había alrededor de 12 perros agresivos en el campus.

A su vez, señaló que su mochila y otros efectos personales sufrieron daños por los tironeos y mordidas del animal. "Aún me siento mal, si me hubiese mordido las piernas o lastima, ¿quién se hubiera hecho cargo? No tienen por qué estar ahí, son un peligro constante para todos los que asistimos a la facu", afirmó con enojo.

La estudiante cipoleña recordó que ya se han enterado de varios casos de jóvenes que fueron atacados por perros en los últimos meses e hizo énfasis en la necesidad de tener un predio en el que puedan circular sin temor a ser mordidos por sorpresa.

