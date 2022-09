Denuncia: "Me apretó tan fuerte que me quebró la mano"

El calvario que vive Nadia, de 38 años, comenzó hace algunos meses. Tuvo su punto más álgido cuando su ex pareja la apretó tan fuerte que le quebró una mano. Ahora ella está en rehabilitación y con tratamiento psicológico. Sin embargo, días atrás, no conforme con el daño que ejerció sobre ella, amenazó con un cuchillo a su hijo de 16 años. Denunció el hecho en la fiscalía que está a cargo de Leandro López, pero las herramientas que proporcionó hasta ahora la Justicia no impiden que el violento deje de molestarla.