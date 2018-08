Delincuentes silenciosos entraron a su casa mientras dormían y les robaron hasta el auto

Natalia Roldán, la dueña de la propiedad, contó a LM Cipolletti que no se dieron cuenta de lo que había sucedido hasta que bajaron a la planta principal cerca de las 6 de la madrugada y que, lo que más les preocupa, es que ingresaron estando ellos en el interior. "Vivo con mi marido y mis dos nenas chiquitas, considero que la sacamos barata y que estamos todos bien", remarcó.

Según se pudo constatar, los ladrones forcejearon el portón de madera de entrada que, justo en esta ocasión, había quedado mal cerrado. Posteriormente, rompieron el seguro de las puertas corredizas y se llevaron una cartera, un bolso, la plata de las billeteras, una computadora y las llaves del vehículo, que estaba estacionado en el garage desde la medianoche.

El vehículo que robaron es un Volkswagen Suran color gris con dominio HQF-000 y la notebook es de la marca HP, también color gris.

"Cuando nos despertamos notamos que nuestro auto no estaba y que habían dejado tiradas algunas de nuestras pertenencias en césped. La verdad es que no escuchamos nada y no entendemos cómo pudo pasar. Por suerte no pasó a mayores. La llave la había dejado colgada, por eso creemos que la encontraron en el camino, no tenían planeado llevárselo", expresó , consternada.

A su vez, relató que entre los vecinos piensan que se trata de personas que vigilaron el sector y que no es la primera vez que sucede, ya que ocurrieron otros dos hechos similares en la última semana.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 32° a cargo del comisario Mauro Albornoz.

"Sentimos que estamos en la mira pero estamos atentos, estamos organizados por WhatsApp por cualquier cosa que veamos y que nos parezca raro. Hace unos días, a una mujer le abrieron la camioneta y le revisaron todo lo que tenía, a otra familia también le intentaron entrar", concluyó.

El último detalle que brindó Natalia, y no por eso menos importante, es que los perros callejeros que solían merodear por el barrio desaparecieron de un día para otro y que algunas cuadras más lejos encontraron grandes cantidades de alimento tirado en el suelo. Por esta razón, creen que les habrían dejado comida para distraerlos y que no los delataran con los ladridos.

