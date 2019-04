Del Prete debuta en el ascenso uruguayo

Su rival como local será Albión (Montevideo), formación en la que aparece otro ex Cipo, Federico Velázquez, quien había arribado a esta ciudad después de defender la camiseta de Deportivo Madryn, también en el Federal A.

Como punto de partida, Del Prete arrancará de extremo por la derecha, en una línea de tres delanteros, al menos en la pizarra.

Torque es un club de pocos años de tradición y escasos hinchas en la capital uruguaya, pero dueño de un importante presupuesto y apunta directamente a volver a primera división. Por ello ha invertido en consecuencia desde hace un buen tiempo.

En un cuadro de 12 equipos, se pone a los de camiseta celeste como uno de los candidatos para eso. Todos son de la capital, con excepción de Atenas, que es de la localidad de San Carlos, Deportivo Maldonado y Tacuarembó, de las ciudades que le aportan su nombre.

Será un certamen largo de todos contra todos, a dos ruedas, y los tres equipos que más puntos sumen pegarán el salto con los grandes.

“Me sorprendió el club como organización. Es cierto que con pocos hinchas porque es muy nuevo, pero como jugador tenés todo, no te hacen faltar nada y solo te preocupás por jugar”.“Desde el primer día me hablaron de que el objetivo es el ascenso. Torque ya estuvo en primera y los dirigentes se quieren instalar en esa categoría. No hay otra que pelear por el primer puesto”.Gustavo “Tuti” del Prete. El cipoleño debutará de manera internacional.

“Hay mucha expectativa”

Del Prete nunca esquivó a las responsabilidades que le hicieron llegar desde el momento en que pisó Uruguay.

“El club quiere volver a primera y hacen todo para eso. Acá no hace falta nada, solo te tenés que preocupar por jugar y hacer tu trabajo”, explicó mientras transitaba la pretemporada.

En manos de un grupo empresario, lo económico no es un conflicto en el día a día y quieren estar en los primeros planos.

El césped, un sueño muy lejano

Un mes después del último partido, en La Visera no hay movimientos para quitar el sintético y resembrar el campo de juego.

Con tiempo todavía por delante, el problema de la obra es la financiación, ya que lo único resuelto sería el trabajo de las máquinas para levantar toda la superficie, pero restan fondos económicos para cubrir todo lo demás: riego, trabajo de suelo y mantenimiento.

Ya hubo contactos con autoridades provinciales, pero las partidas apuntan en una dirección diferente y con los privados no hay posibilidad de cubrir costos tan altos.

En algún momento se había ideado una campaña para que el socio o el hincha aporte simbólicamente el valor de un metro cuadrado de césped para la cancha, pero tampoco se avanzó en este sentido, por lo que todos los caminos conducen a una temporada más con el sintético como local para Cipo.