Deben pagarle $350 mil por una PC fallada

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial rionegrino, el demandante compró una PC marca Lenovo All In One que empezó a funcionar de forma defectuosa a los pocos días. Frente a su reclamo, primero lo derivaron al servicio técnico, donde no obtuvo respuesta. Luego exigió el cambio del producto por uno nuevo, pero tampoco le resolvieron el problema a pesar de que abonó la totalidad de las cuotas pactadas.