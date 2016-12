Cuestionan por caro el cordón cuneta del Piedrabuena

Un jubilado del barrio Luis Piedrabuena A se manifestó sorprendido por el monto a pagar que le fijó la Municipalidad por la construcción de 10 metros de cordón cuneta. La cifra es de 21.252,70 pesos y se la dieron a conocer ayer cuando se presentó al registro de oposición abierto por la comuna para la ejecución de los trabajos.

Luis Alberto Muñoz habita en calle Río Paraná 1279 y considera que no le pueden cobrar una cifra tan significativa teniendo en cuenta, sobre todo sus acotados ingresos como integrante de la clase pasiva. Por ello, dejó asentado su rechazo al plan oficial, pero se alarmó por que nadie más se haya manifestado en la instancia de oposición. Atribuyó el hecho a la escasa difusión que habría tenido el emprendimiento y sus consecuencias, que atentan contra la participación.

Como cuando estaba en actividad ejerció el oficio de albañil, estimó que los diez metros no podría insumir más de un metro cúbico de piedra, otro de arena y siete bolsas de cemento, todo lo cual calculó que no puede valer más de 3000 pesos. Si a esta suma se le añade el costo de la mano de obra, la cifra final no podría superar los 6000 o 7000 pesos, teniendo en cuenta los bajos sueldos de la comuna.