Cruce amistoso entre Cipo y Brown después de 2 años

Cipolletti y Guillermo Brown no se enfrentan desde el 2 de noviembre del 2014, por el Federal A, un torneo para el olvido en el Albinegro y para la historia en La Banda. Fue el año en el que los rionegrinos no pasaron ni la primera ronda y el conjunto portuario volvió a la B Nacional, donde aún permanece y es el líder con la mitad de la temporada disputada. Esta tarde, desde las 18, en el estadio Raúl Conti, volverán a verse las caras. Aunque el partido no quede en las estadísticas oficiales y sólo sea una prueba de pretemporada, el clásico patagónico tiene muchos atractivos, y sobre todo que el próximo viernes habrá revancha.

El Albinegro no le gana a Brown desde septiembre de 2012, por el Argentino A; fue un 2 a 1. Cipo lo ganaba con un tanto de Adrián Benito, pero Diego Giménez se lo empató en el complemento, y a 8 minutos del final, apareció el goleador Germán Alecha para dejar los tres puntos en casa.

En el historial, están empatados en 13 victorias cada uno y 8 empates. Brown se lo igualó en su último torneo en la tercera categoría, un 2 a 1 en Madryn y un 2 a 0 en La Visera, con goles de Santiago Vergara y Víctor Piriz Alves. Fue el día en el que encaminó su ascenso y hundió, aún más, la campaña albinegra, con Arnaldo Sialle como técnico. En la fecha siguiente, coronó su salto de división frente a Deportivo Roca.

Los años de bonanza de Cipo fueron del 2003 hasta mediados del 2005, después el duelo se hizo parejo y en los últimos años que compartieron categoría se inclinó para Brown. Con la excepción del 2009, año en el que se dio el último triunfo en tierras portuarias para los valletanos. Se enfrentaron cuatro veces, empataron sin goles en febrero, Cipo le ganó de visitante 4 a 2 en abril; en La Visera, en agosto 2 a 1 y en su último viaje a Madryn en octubre, la victoria fue 2 a 1.

Vuelve al Raúl Conti

Pero lo que ocurra esta tarde en el Raúl Conti no quedará en ningún registro oficial, será sólo una anécdota. Sin embargo, a Cipo y a Brown les sirve el cruce de esta tarde. Se benefician futbolísticamente y esperan que el ida y vuelta les sirva económicamente a los clubes, en el caso del Albinegro, pensando en el desquite.

El fútbol no arranca, no se sabe cuándo retomará su curso, todo indica que será después de las elecciones en AFA y para eso falta.

Mientras tanto los clubes buscan mantenerse a ritmo, juegan amistosos contra los rivales más cercanos en cuanto a distancia, pero Cipo y Brown se saldrán del libreto (como lo hizo Independiente al visitar a Olimpo).

Homann probará el equipo, que durante las dos últimas semanas sale de memoria, y Brown volverá a hacer fútbol -entre semana jugó contra la CAI- y los hinchas podrán ver de cerca a la nueva incorporación, Rubén Ramírez.

El conjunto chubutense es el líder de la B Nacional y, como el Albinegro, busca ritmo futbolístico. El cruce tendrá revancha en La Visera.

Cognigni y Figueroa se suman al equipo de la Bruja Martínez

Después del último amistoso de Cipolletti, frente a Centenario, se concretó el préstamo de los volantes Luciano Cognigni y Gonzalo Figueroa a La Colonia, para disputar el torneo Federal C, que se pondrá en marcha el próximo domingo.

Los juveniles del Albinegro buscarán experiencia federal en el combinado que dirige el ex defensor central de Cipolletti, Cristian “Bruja” Martínez.

Ambos jugadores se sumaran al plantel neuquino al 100 por ciento, ya que realizaron la pretemporada con Cipolletti.

El objetivo de los jugadores, como del club, es que sumen ruedo nacional, ya que las posibilidades que tengan minutos de juego en el Federal A son escasas.

La base del equipo de la Bruja Martínez es local. Sumó el arquero ex Alianza de Cutral Co, Ceferino Arregui, y al media punta Brian Fassone, entre otras incorporaciones.

Centenario, a partir de mañana, se meterá en la previa al debut en el Federal C contra Maronese. La Bruja terminará de definir el equipo en la práctica formal del próximo jueves.

Cipolletti ya había cedido a préstamo al defensor Agustín Midolini a Pacífico.

El desquite, una buena excusa para alentar al Albinegro

La revancha del clásico patagónico se disputará en La Visera de Cemento el viernes a las 21:30.

Esta semana se darán a conocer los precios de las entradas, como también los lugares y horarios de venta. Tal como lo hizo Guillermo Brown de Madryn, el amistoso servirá para que los planteles se preparen para el reinicio, aún sin fecha, del campeonato y también para las arcas de las instituciones.

Ante la grave situación que atraviesa el fútbol nacional, sin recaudaciones por partidos, ni recibir dinero de AFA, las instituciones deportivas deben generar recursos pese a todo.

El Albinegro, a mediados de año, ya tuvo la visita de Olimpo de Bahía Blanca y la revancha, también en La Visera, fue con bombos y platillos. Sin fútbol oficial, el desquite será una buena excusa para alentar al Albinegro.