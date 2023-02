“Cristina no está proscripta, si quiere puede ser candidata”

Uno de las afirmaciones más categóricas del funcionario estuvo de la mano de la situación judicial de la Vicepresidenta. Aníbal Fernández se diferenció de buena parte del peronismo y remarcó: “Cristina no está proscripta. No está proscripta hoy, no está proscripta. Uno tiene que hacer, sí es claro, distinciones, porque cuando la definen de la manera que la definieron en una causa que no tiene ningún sentido, por supuesto que le restan oportunidad. Entonces, sí hacen daño a un candidato de esa manera. Lo puedo decirlo con mucha claridad, porque en el 2015 me lo hicieron a mí”.