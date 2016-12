Cristian Castro reveló sin pudor lo que le gusta que le hagan en la cama copy

Embed



No es la primera vez que Cristian Castro confieza con lujo de detalles sus gustos sexuales, pero en esta oportunidad tuvo menos pudor que nunca.



El cantante fue invitado al programa mexicano Hoy. Todo iba bien mientras conversaban sobre su carrera y proyectos, hasta que los conductores lo sometieron al segmento ''entrevista picante''.

“¿Qué debe hacer una mujer para conquistarte?”, le preguntó una de las panelistas. “Primero un masaje…”, empezó a decir Castro, aunque después confesó:

“ no puedo decir algo tan grosero… pero me gusta que me metan el dedito”, detalló mientras elevaba su dedo pulgar. “Es que me gusta ser irreverente”, argumentó.

Los conductores, luego de estallar de risa siguieron: “¿Qué parte del cuerpo de una mujer te gusta besar?”, a lo que el invitado respondió: “yo tengo una especialidad que me he venido preparando bastante, desde muy chico… siempre he tenido las ganas de chupar papaia”.