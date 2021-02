La calificación legal por la que la fiscal jefa Graciela Echegaray logró la condena en 2017 fue la de ser “co-autor de homicidio doblemente calificado por criminis causae y alevosía en concurso real con robo de armas y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil” (Artículos 45, 80 inc. 7 y 2, 41 bis, 55, 166 inc. 2do., 2dao. Párrafo y 189 bis inc. 2do. 4To párrafo del Código Penal).

El homicidio se produjo entre las 20:00 del día 9 de abril y las 10:30 del 10 de abril de 2016, cuando los imputados, ingresaron a robar al domicilio de Maurizio, en el que funcionaba el comercio de su propiedad.

Allí maniataron a la víctima con alambre y, portando ilegítimamente un arma de fuego calibre 22, lo ultimaron de un disparo en el tórax para apoderarse luego de los 15.000 pesos que tenía en la caja recaudadora, de un revólver calibre 22, mercadería y una camioneta Chevrolet Combo blanca, que luego abandonaron.