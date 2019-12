Conocé a todos los integrantes de la nueva Legislatura de Río Negro

Por representación poblacional, JSRN incluye 13 legisladores: José María Apud que reemplaza a Pedro Pesatti que asume la intendencia de Viedma, seguido por cinco reelectos: la radical Soraya Yauhar, los viedmenses Facundo López y Graciela Valdebenito, el cipoleño Elvi Cides y la reginense Silvia Morales. Se incorporan también la roquense Norma Torres, la barilochense Claudia Contreras; el ex intendente de Catriel, Carlos Johnston, y la dirigente de Comallo, Graciela Vivanco. Además del ex secretario de Trabajo, Lucas Pica, de Cipolletti, y los barilochenses Daniel Sanguinetti y Julia Fernández, que ingresa por puesto del vicegobernador electo.

Juntos también incorpora otros quince parlamentarios elegidos en los ocho circuitos: la reginense Marcela Ávila y el ex intendente de Chichinales, José Rivas, por el Valle Este; el ex secretario de Energía, Sebastián Caldiero, de Cipolletti, y María Vogel de Cinco Saltos, por el Valle Oeste; y la ex ministra de Educación, Mónica Silva, y Fabio Sosa, de Río Colorado, por el Valle Medio. También ingresan el ex secretario de Deportes, Marcelo Szczygol, y la médica Nancy Andaloro por el Valle Inferior; los actuales legisladores María Gemignani, que reemplaza al intendente electo de San Antonio, Adrián Casadei, y Roxana Fernández por el Atlántico; la dirigente de Jacobacci, Elena Herrero y Carmelo Ibáñez por el Sur, y el ex subsecretario de Deportes, el barilochense Juan Pablo Muena, y Adriana Del Agua, ex presidente del Concejo Deliberante de El Bolsón, por el Andino. Por el Valle Centro, el rector normalizador del IUPA, el roquense Gerardo Blanes.

Los únicos cipoleños en la Legislatura serán Marcelo Mango, Sebastián Caldiero, Elvi Cides y Lucas Pica.

El Frente de Todos queda integrado por 17 legisladores, ocho por representación poblacional: el barilochense Ramón Chiocconi; la ex intendente de Conesa, Alejandra Mas, el concejal roquense José Luis Berros; la ex jefa del municipio barilochense, María Eugenia Martini; la ex concejal catrilense Daniela Salzotto; los legisladores Nicolás Rochás y María Grandoso, y el ex concejal viedmense Facundo Montecino Odarda.

Además, habrá nueve parlamentarios elegidos por los circuitos electorales: en Roca, el ex concejal roquense Ignacio Casamiquela y Graciela Abraham; Luis Albrieu (Valle Este), Marcelo Mango (Oeste), Alejandro Marinao (Sur), Alejandro Ramos Mejía (Andino), el ex intendente de Choele Choel, Daniel Belloso (Medio); el dirigente gremial judicial Pablo Barreno (Inferior), y el sanantoniense Luis Noale (Atlántico).

Finalmente, con un bloque unipersonal, ingresa Juan Martín, por la Alianza Cambiemos.