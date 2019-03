El hecho protagonizado por el hombre, de unos 50 años, ocurrió en la región y no se brindan los datos precisos para resguardar a las víctimas. Según la investigación, el condenado violó en reiteradas ocasiones a la hija de su ex pareja. Asimismo, obligaba a un primo de la menor a sumarse a las situaciones de sometimiento y manoseos. Por esta razón, no sólo se consideró el delito de abuso sexual con acceso carnal sino también la corrupción de menores.