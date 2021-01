Confirmado: Kim Kardashian y Kanye West se separaron

Kim Kardashian y Kanye West decidieron dejarlo. Así lo informaron medios estadounidenses que afirmaron que Kim Kardashian aún no ha llenado los papeles de divorcio pero que la ruptura es inminente.

Versiones de fuentes cercanas a la pareja señalaban que ellos no estaban viviendo juntos sino que West se había trasladado a una propieda de la pareja en Wyoming. “Kim consiguió que Kanye fuera allí [Wyoming] para que pudieran vivir vidas separadas y arreglar las cosas en silencio para separarse y divorciarse. Ella ha terminado ”, dijo otra fuente consultada por Page Six.

“Están siendo discretos pero ya terminaron. Kim contrató a Laura Wasser y están en conversaciones para llegar a un acuerdo”, dijo una fuente cercana a Kim Kardashian al portal especializado TMZ. Una de las razones de la separación de la pareja sería precisamente que Kim Kardashian se cansó de las "decisiones locas" de su esposo. Wasser también colaboró a Kardashian en su separación del jugador de baloncesto Kris Humphries.

Pero no solo Kim Kardashian estaría cansada de la vida con Kanye West, el rapero también estaría bastante molesto con el estilo de vida de su esposa y socialité que comparte todo el clan Kardashian que no escatima en fiestas, celebraciones y en la oportunidad de armar quilombo apenas se pueda. "Él terminó por completo con toda la familia. No quiere tener nada que ver con ellos", aseguró otra fuente cercana al rapero.

La pareja terminó después de 6 años de matrimonio y cuatro hijos North de 7 años, Saint de 5 años, Chicago de 2 años, y Psalm, de 19 meses.

La última foto que posteó Kim con su esposo fue en noviembre de 2020 cuando celebró junto a él su cumpleaños y recordó una carta que le había dado el rapero hacía tiempo atrás.