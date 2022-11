"Mientras trasladaba a un niño con una fractura al hospital Castro Rendón por calle Belgrano empezó a cruzarse de carril. Le llamo la atención en (calle) Chrestía, le hago señas y grita ´ qué me importa ´. Cuando pasa la calle Bouquet Roldán detiene el vehículo y me increpa. Luego lo veo en calle Salta detrás de la ambulancia. Logré sacarle una foto en Avenida Argentina y Belgrano, y me seguía increpando hasta llegar al hospital. Exceso de alcohol o no sé qué, pero espero que recapacite ", expresó el chofer víctima de la ambulancia.

Conductor bloqueó el paso de una ambulancia 04.jpg

"Fue una situación violenta y peligrosa no sólo para los trabajadores si no también para el paciente que llevaba la ambulancia del SIEN. No sabemos en qué condiciones estaba el conductor. Es muy raro lo que pasó. Es que no solo no se corrió, sino que siguió a la ambulancia y les gritaba desde la camioneta, como una cosa que hacía apropósito", comentó Millapán, en diálogo con LMNeuquén.

Afortunadamente, la ambulancia pudo llegar a destino sin consecuencias lamentables para el personal de Salud y el paciente que era trasladado.

SFP Guardia Hospital Castro Rendon Ambulancias (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

Sin embargo, Millapán advirtió que más allá del caso no es la primera situación que tienen que atravesar. "Mucha gente no se corre vayamos por la ruta o hacia el hospital. Cualquiera de nosotros le daría paso a una ambulancia que viene en emergencia, es lo que debería suceder. Pero estamos viviendo situaciones donde la tolerancia es cero y no hay respeto", dijo.

Por eso apeló a la conciencia y solidaridad de la gente: "Nosotros no tenemos por qué saber a quién lleva una ambulancia y qué le pasó. Hay que abrirle paso. Ahí adentro viene una persona que necesita ayuda urgente. También puede ser un amigo o un familiar tuyo. Hay que retomar el respeto por el otro".

También llamaron la atención sobre la ausencia de policías que recorren las calles para hacer prevención. "Es raro que no haya aparecido ninguno. Por lo general el Sien informa y el radioperador comunica la situación", indicó Millapán.