Concejales aprobaron las restricciones en Cipolletti

Silvana Larralde, presidenta del Concejo Deliberante dijo que “Claudio Di Tella fue uno de impulsores de la iniciativa y que hoy los intendentes de la zona se han unido y hay una comunicación permanente, donde cada ciudad tiene su situación particular. Esto es el día a día, seamos pensantes y acompañemos, no es momento para hacer política, esto se trata de la vida, lo que no tiene vuelta atrás es la muerte”.

Lorena Yensen acompañó la decisión del bloque oficialista al que pertenece e hizo un llamado a la reflexión, haciendo hincapié que no existe “restricción a la expresión”, ya que los ciudadanos han participado de diversas marchas. Luego mencionó los Principios de Siracusa de Naciones Unidas, que en una catástrofe natural o en una situación de pandemia los primeros derechos que el gobierno puede restringir son la circulación y las reuniones sociales, porque lo que se busca es el resguardo de la mayor cantidad de vidas y el bien común para la sociedad.

Por su lado, Flavia Boschi y Carlos Martínez Larrea de Juntos por el Cambio volvieron a cuestionar las multas y criticaron las medidas. Según expresaron, consideran que la solución no es por medio de las restricciones, sino hay que buscar otras estrategias.

"No acompañamos porque entendemos la gravedad de que el sistema de salud está colapsado, pero creemos que se tiene que insistir con la prevención. Claro que debe haber medidas restrictivas, pero insistir con multas que se contradicen porque por un lado se permite ir al gimnasio y no salir a caminar al aire libre; no se permiten las obras y si pintores y electricistas”, cuestionó Boschi.

Dijo que encuentran que la resolución es contradictoria, y las multas son muy elevadas y con un objetivo “punitorio”.

“Esta vuelta atrás agudiza mucho más la economía para los cipoleños. Está demostrado que los contagios no son en los comercios, sino en las reuniones sociales. Nos solidarizamos con el intendente por las protestas en su casa, pero entendemos que la gente está cansada de no recibir respuestas. Sentimos que en estos meses no se preparó el sistema de salud”, cuestionó la concejal. Agregó que no entiende cómo no se invirtió los $70 millones que ahora van al sector comercial en los hospitales.

Horacio Pierucci del frente de Todos votó a favor de las medidas, y afirmó que “no es fácil” estar en el lugar del Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal y que “no existen soluciones mágicas “. Luego aclaró que “muchos países están volviendo hacia atrás y no escucho críticas hacia el primer mundo cuando cambian las medidas”. También agregó que hay “egoísmo e individualidad de un sector de la sociedad”.

La resolución municipal aprobada prohíbe las reuniones sociales o de familiares de personas no convivientes, circular dentro del ejido municipal si se trata de personal no esencial, y las salidas entre entre las 23 a las 6 de la mañana. Además, el comercio esencial y no esencial funcionarán de lunes a viernes de 9 a 19. entre algunas de las medidas. Estas rigen desde el martes 25 de agosto hasta las 24 del 1 de septiembre.

Multas altísimas

Según detallaron en el documento, la sanción impuesta para todas aquellas personas que incumplan la obligación de usar tapabocas o de mantener la distancia social de 2 metros como mínimo será de una multa que va desde los $1.000 hasta los $10 mil.

Para las personas no sean personal esencial y circularen por el ejido municipal sin permiso entre las 23 y las 6, horario de restricción total, serán sancionados con una multa de $100 mil hasta $250 mil.

A los automovilistas y titulares de autos que se les secuestre el rodado por circular en el horario prohibido, es decir entre las 23 y las 6, y que no se encuentren incluidos entre el personal esencial definido por el DNU ni tengan permiso, recibirá una multa que va entre los $20 mil y los $120 mil.

Todas las personas que incumplan la prohibición de realizar reuniones sociales entre grupos no convivientes en espacios públicos, se estipula que serán sancionados con una multa de $20 mil para cada uno de los participantes. Además, para quienes incurran en el incumplimiento de la prohibición de realizar reuniones sociales entre grupos no convivientes en inmuebles privados, la multa también será de $20 mil para cada uno de los participantes, y una sanción que irá desde los $50 mil y hasta los $250 mil para el titular del inmueble en que la misma se realizara.

Para los comercios gastronómicos que incumplan la obligación de funcionar hasta un máximo del 50 por ciento de su capacidad se los multará con el pago de una suma que pude ir desde $100 mil y hasta los $250 mil, sin perjuicio de las sanciones que por otras infracciones a la normativa vigente y de la clausura que en virtud de ello pueda disponerse.