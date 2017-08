Concejales aprobarán la propuesta de Altec para estacionar

El oficialismo del Concejo Deliberante tiene previsto sesionar esta semana para aprobar el proyecto de estacionamiento medido y pago acordado con la empresa provincial Altec. Sin embargo, como todavía no concluye el análisis de la iniciativa en comisiones, la fecha exacta del encuentro no ha sido fijada. En principio, podría ser el jueves pero no se descarta concretarla el viernes.