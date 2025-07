Video: Colgados del colectivo, cuatro menores tentaron a la muerte

El colectivo circulaba por el carril exclusivo del Metrobús, donde no hay vehículos detrás y el chofer puede mantener una marcha constante. "Venía frenando porque se acercaba a la parada, y aprovechamos para gritarle al chofer. Un pasajero que bajaba fue el que logró avisarle", explicó Natalia.

Jóvenes colgados del COLE

Según su testimonio, el conductor frenó la unidad, se quitó el cinturón, descendió rápidamente... pero ya era tarde. "Los chicos salieron corriendo apenas lo vieron bajarse. Pero habían recorrido al menos cinco cuadras colgados. Nosotros veníamos siguiéndolos sin darnos cuenta al principio", acotó la mujer, en declaraciones a Radio 7.

La situación impresionó a Natalia y a sus amigos. No saben si es una práctica habitual entre adolescentes que "juegan con fuego" o se ponen en peligro como desafío o pura diversión, sin dimensionar las consecuencias de sus actos. Pero lo cierto es que la escena por sí misma resulta chocante y dispara la polémica. "Nosotros nunca habíamos visto una cosa así, fue muy chocante. Venían apenas agarrados", dijo Natalia.

Solo imaginar en un posible error de cálculo, con otros vehículos transitando por detrás del colectivo, plantea un escenario de tragedia para alguno de los menores.

¿El chofer podía verlos?

"Ese espacio no está preparado para que alguien se pare. Les quedaban los pies afuera, a la menor frenada terminaban en el suelo" advirtió. Además, el chofer no podía verlos. "Esos colectivos no tienen ventana trasera y no hay forma de que desde la cabina se vea lo que pasa atrás. Suponemos que deben tener cámaras, pero no sé si funcionan o si las usan en tiempo real", señaló Natalia.

Este tipo de prácticas, que recuerdan a escenas de jóvenes subiéndose a trenes de carga en zonas rurales, ahora ocurre en el corazón del tránsito urbano. Natalia lo dejó claro: "En el tren alguna vez lo vimos, pero esto es mucho más peligroso. El colectivo va rápido, no hay dónde sujetarse y cualquier frenada puede ser fatal".

El video fue tomado en una zona urbana y transitada, y aunque en esta ocasión no hubo heridos, el episodio dejó expuesta una mezcla de imprudencia adolescente, falta de controles y un sistema que no está preparado para detectar estas conductas.

"No sabemos si lo hacen seguido, si es un juego o una especie de desafío, pero nunca lo habíamos visto. Impacta", concluyó Natalia, que también instó a que los choferes estén en alerta, aunque reconoce que sin ayuda externa es casi imposible que detecten algo así.

El debate, por así decir, está servido: ¿Se puede evitar una escena parecida? ¿Hay que multar a los padres, si los menores fuesen identificados? ¿Instalar más cámaras? ¿Generar mayor conciencia ciudadana en los ámbitos de referencia? Por ahora, todas preguntas sin respuestas o que disparan otras miradas y cuestionamientos.