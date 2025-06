Una joven entró al quirófano a ligarse las trompas, tuvo dos paros y su corazón no funciona

operacion corazon quirofano generica -VALIDA 1200- Imagen ilustrativa / Google

Alison es una joven que reside en el barrio Unión de Mayo, junto a su esposo y dos pequeños hijos de 3 y 7 años. El lunes, acudió a un turno ginecológico para ligarse las trompas. Antes, se sometió a otros estudios previos de rigor. Su madre la acompañó y la esperó en la habitación que le asignaron. Pasada la hora y media, y al ver que Alison no salía del quirófano, empezó a preocuparse.

Su mamá estaba con ella

"Vino un camillero, me sube hasta el quirófano, no me dice nada, y cuando llegamos, sale el ginecólogo primero, quien no se anima a decirme nada. Enseguida, viene el anestesiólogo, quien me dice que había sufrido un paro. Yo me nublé, no entendía nada. Los vi muy asustados a los dos. Me salí de mis cabales, me desvanecí. Viene una doctora y me dice 'calmate, que así no vas a solucionar nada'. Quise llamar a mi yerno, y en eso volvieron a desaparecer todos los médicos", relató la madre sobre lo ocurrido en la clínica San Lucas.

Y agregó: "No sé si le volvió a dar un paro a mi hija o qué. La bajaron intubada y se la llevaron a otra clínica que está en calles Candelaria y San Martín. Ahí nos dijeron que había sufrido dos paros y que la iban a trasladar a la (clínica) Pasteur porque su corazón no respondía".

vuelo sanitario 2 (1).jpg Jornada de emergencias en el Aeropuerto de Neuquén. Foto: Gentileza.

No sabe qué pudo haber pasado para que su hija terminase en este estado. Aseguró que la joven es "súper sana". Los médicos le dijeron que puede ocurrir y "nunca se sabe".

¿Se pasaron con la anestesia?

"El anestesiólogo mencionó que tenía una arritmia, pero por algo la operaron. Para mí se pasaron de anestesia y su corazón no lo resistió", advirtió la mujer, desesperada.

De igual forma, enfatizó que "ahora lo único que me preocupa es que mi hija salga adelante". Están con cadenas de oración y expresó: "Necesitamos la mano de Dios".

Joven madre neuquina se ligó las trompas y ahora su corazón no funciona.mp4

"Después que pase todo, quiero una respuesta. Porque no puede ser que por una ligadura de trompas pase esto, que haya tenido dos ataques y su corazón no funcione", apuntó.

Si bien tienen obra social, la cobertura no alcanza al marido de la joven, quien necesita acompañarla cuando salga su traslado a Buenos Aires. Es por eso que Carina acudió a la solidaridad, en las horas más desesperantes de su vida, para anticiparse a lo que será la estadía en Capital Federal. Necesitan comprar los pasajes y cubrir gastos allá. No tienen mayores recursos.

Cómo ayudar

Quienes puedan y deseen colaborar, pueden hacerlo a la siguiente cuenta de Mercado Pago:

ALIAS: tdsporalisoncalfunao

CVU: 00000313718606492

TITULAR: Carina Haydee Calfunao

Cada aporte, por más pequeño que parezca, suma y es de vital importancia para Alison y su familia.