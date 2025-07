Susto para los pasajeros de un vuelo de Flybondi que había salido de Neuquén: qué pasó

Es que la aeronave no pudo aterrizar y realizó un escape de la pista, dio una importante vuelta hasta ponerse nuevamente en posición de aterrizaje a la estación aérea de la ciudad de Buenos Aires.

Un video que se viralizó en las últimas horas permite observar el sorpresivo momento vivido por los pasajeros, entre risas y nervios propios de no saber qué pasaba.

Para muchos pasajeros, observar que un avión interrumpe su descenso final y, en lugar de tocar pista, vuelve a elevarse en el aire, puede generar cierta inquietud.

fly1

Sin embargo, lo que se conoce en la jerga aeronáutica como "Go Around" o "escape", lejos de ser una señal de emergencia, es un procedimiento estándar de seguridad y una de las maniobras más practicadas por los pilotos. Representa la decisión profesional de abortar un aterrizaje ante cualquier condición que no garantice la máxima seguridad.

De qué se trata el procedimiento que realizó Flybondi

Este procedimiento se activa cuando la tripulación de vuelo, o incluso el control de tráfico aéreo, detecta que las condiciones para un aterrizaje seguro no son óptimas. Los motivos para iniciar un "Go Around" son variados y obedecen a un riguroso protocolo de seguridad. Entre las razones más comunes se encuentran:

Condiciones meteorológicas adversas: Vientos cruzados intensos, cizalladura (cambio brusco de dirección o velocidad del viento), o visibilidad reducida por niebla o lluvia intensa.

Pista no despejada: Presencia de otro avión, vehículos o incluso animales en la pista de aterrizaje o sus cercanías.

Aproximación inestable: Cuando el avión no está correctamente alineado con la pista, la velocidad es incorrecta, o la senda de planeo no es la adecuada, impidiendo un aterrizaje suave y preciso.

Susto para los pasajeros de un vuelo de Flybondi que había salido de Neuquén

Problemas técnicos menores: Aunque no sean críticos, ciertas fallas en los sistemas del avión pueden llevar a la tripulación a considerar más seguro intentar una nueva aproximación.

Directiva del control de tráfico aéreo: En ocasiones, los controladores aéreos pueden ordenar un "Go Around" por razones de separación de aeronaves o gestión del tráfico en el aeropuerto.

Una vez que se toma la decisión de iniciar el "Go Around", los pilotos activan la máxima potencia de los motores, retractan los flaps y el tren de aterrizaje, y el avión asciende nuevamente. Este es un procedimiento cuidadosamente entrenado y forma parte integral de la formación de cualquier piloto.

fly2

Lejos de ser un indicio de peligro, un "Go Around" es una demostración de la profesionalidad de la tripulación y de la robustez de los protocolos de seguridad aérea.

Es una acción proactiva para evitar cualquier riesgo potencial, garantizando que el aterrizaje solo se realice cuando todas las variables están bajo control. Los pasajeros suelen sentir la aceleración y el ascenso, pero es importante entender que están presenciando una maniobra segura y preventiva, diseñada para proteger a todos a bordo.

En pistas como las de Aeroparque es muy habitual observar estas decisiones de los pilotos.